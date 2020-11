13° salário dos servidores do Estado deve ser pago em 21 de dezembro, garante Gladson

Foto: Reprodução

A segunda parcela do 13º salário do servidor público do Estado do Acre está prevista para ser paga em um mês, no próximo dia 21 de dezembro. A informação foi confirmada pelo governo Gladson Cameli.

A expectativa do poder público é investir aproximadamente R$ 100 milhões com o pagamento desta segunda parcela do 13°.

Devido à pandemia de Covid-19, o governo resolveu pagar a primeira parcela no dia 15 de julho, a fim de minimizar o impacto financeiro e a crise econômica provocada pela pandemia do Coronavírus.