Acre divulga calendário de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos em 2021

De acordo com o calendário oficial divulgado pelo governo por meio do Diário Oficial desta segunda, 4, o acreano terá em 2021 nove feriados nacionais, seis feriados estaduais e em nove datas será ponto facultativo.

Para o acreano que gosta de viajar e se preparar com antecedência vem por o período de carnaval, que mesmo provavelmente não tendo celebração este ano consta no calendário o período de 13 a 16 de fevereiro.

Já os feriados prolongados acontecem em 8 de março, Dia Internacional da Mulher que cai em uma sexta-feira. No dia 2 de abril, será celebrada este ano a Paixão de Cristo e também acontece em uma sexta-feira, assim como o início da Revolução Acreana em 6 de agosto.

Quem é servidor público comemora seu dia em 28 de outubro, mas o descanso para virar feriadão passa para sexta, dia 29.

Em novembro, há o feriado da Proclamação da República, no dia 15, uma segunda, que vai colar com a data do Tratado de Petrópolis, que acontece na quarta, dia 17, mas vai ser antecipada para a terça-feira.

Confira o calendário completo de feriados e pontos facultativos.

Por Leônidas Badaró