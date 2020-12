Acre ultrapassa 38 mil infectados e registra mais três óbitos por Covid-19 nesta sexta-feira

Em boletim divulgado na tarde desta sexta-feira, 11, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou 248 novos casos de contaminação pelo coronavírus no Acre.

Segundo o boletim, dos 248 casos, 145 resultaram de RT-PCR e 103 testes rápidos. O número de infectados subiu de 37.902 para 38.150 nas últimas 24 horas. O Acre, até o momento, registra 105.936 notificações de contaminação pela doença, sendo que 67.159 casos foram descartados.

Segundo dados do boletim de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado, foram identificados 221 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 140 testaram positivo para Covid-19. Do total hospitalizado, 56 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 165 (clínicos, obstétricos e pediátricos).

Atualmente, 637 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 32.536 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 147 pessoas seguem internadas.

Mais três óbitos foram registradas nesta sexta-feira, 11, sendo dois do sexo masculino, e um do feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 747 em todo o estado.