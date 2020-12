Adicional de insalubridade é prorrogado por mais 30 dias a servidores da saúde

O governador Gladson Cameli autorizou a prorrogação por mais 30 dias do adicional de insalubridade destinado aos servidores da saúde, como medida excepcional e temporária de enfrentamento da doença Covid-19. O Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) também foi prorrogado em mais 30 dias. A decisão foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial e garante o pagamento do benefício para o mês de dezembro.

São 2,9 mil profissionais beneficiados que estão arriscando as próprias vidas para que outras sejam salvaguardadas no combate à pandemia.

Junto à prorrogação, o governador reconheceu e parabenizou a determinação desses funcionários públicos. Para ele, o Estado tem atuado de maneira firme para enfrentar a pandemia e a atuação dos trabalhadores da Saúde será fundamental para que a doença seja superada.

Por mês, o adicional de insalubridade representa um total de R$ 540 mil a mais destinado ao acréscimo salarial destes servidores. O pagamento é feito aos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde contemplados pela Lei nº 3.627, de 12 maio de 2020, que estejam recebendo Adicional de Insalubridade em valor inferior ao Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) e aos servidores ativos da área da saúde pública que não haviam sido contemplados pela lei, mas que se expõem aos efeitos da Covid lotados nas unidades de saúde e em atividade nos setores de lavanderia, cozinha, recepção, serviços gerais, manutenção, entre outros. A inclusão de novos servidores foi feita a partir da publicação da Lei nº 3.631, de 26 de maio deste ano.