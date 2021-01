Agente da PRF morre em decorrência da covid-19 na UTI do Hospital Santa Juliana

O agente da Polícia Rodoviária Federal, Peregrino José Silveira de Lima, 52 anos, faleceu na manhã deste domingo, 3, em decorrência da covid-19 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco (AC).

A transferência de Silveira para São Paulo em UTI aérea foi cogitada, mas devido o sistema imunológico estar fragilizado, o agente não foi transferido. A informação do óbito do agente foi repassada pela assessoria da PRF no Acre.

Peregrino José Silveira de Lima era natural de Sena Madureira (AC), ingressou na PRF em 1994, e ao longo de 26 anos de profissão, prestou relevantes serviços à sociedade.

Silveira ocupou na Superintendência Regional da PRF no Acre o cargo de chefe de delegacia, posto mais alto da instituição no Acre na época, e era superintendente substituto e atualmente era chefe do núcleo de inteligência.

“Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade e nosso sincero desejo que Deus dê conforto à esposa, aos dois filhos, aos familiares e amigos do nosso irmão”, escreveu a PRF Acre em nota.