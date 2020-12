Ainda não há previsão para conclusão de desvio na BR-364, informa PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um comunicado na noite deste domingo, 27, para avisar que mesmo em meio ao trabalho para reestabelecer o trânsito no Km 610 da BR-364, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, ainda não há previsão de tempo para a conclusão de um desvio no local.

A interdição da estrada ocorreu devido à chuva que caiu na madrugada deste domingo. Os policiais também pedem que a população evite transitar pelo local.

“Solicitamos divulgação para que os motoristas evitem o deslocamento para Cruzeiro do Sul até a situação estar normalizada”, informou.