Alan Rick destaca recursos empenhados para obras na capital

Foto: Reprodução

“O objetivo é deixar nossa cidade mais moderna e preparada para os próximos 20 anos, melhorando a fluidez do trânsito”. A fala é do deputado federal Alan Rick (DEM) ao destacar o empenho, na quarta-feira, 23, da sua emenda de bancada, no valor de R$ 17.741.160,00 para a modernização da infraestrutura e mobilidade urbana de Rio Branco.

A obra, – que é uma parceria entre o mandato de Alan Rick, o Governo do Acre e Prefeitura da capital -, abrange quase dois quilômetros da Avenida Ceará e inclui, além do túnel, corredores exclusivos para ônibus, pistas alargadas, além de um mini terminal de passageiros no estádio José de Melo.

“Os recursos já estão garantidos junto a SUDAM. Essa será uma obra impactante e que mudará a rotina no trânsito da capital, deixando o Centro mais bonito e acessível. Serão criados corredores de ônibus para atender as 47 linhas que passam pelo local, e a implantação de uma trincheira no cruzamento da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas, eliminando um semáforo e assim dar mais fluidez ao trânsito e segurança aos pedestres”, disse o deputado.

Alan também confirmou o empenho de recursos no valor de R$ 7.534.650,00, também via SUDAM, para a reforma e ampliação do Terminal Urbano de Rio Branco e urbanização da Rua Sergipe, no Centro da cidade.

“Está é uma obra importante e que vai beneficiar diretamente a população que utiliza o Terminal Urbano Central para deslocamento, bem como a área comercial ali localizada e cujo acesso se dá pela Rua Sergipe’, falou.

O valor faz parte de cota de emenda de bancada do deputado Alan Rick e do senador Sérgio Petecão.