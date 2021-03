Alysson deve pedir para sair do governo e Gladson já procura um novo nome para a saúde

Foto: Reprodução

O pedido de demissão deve ser feito ao governador nos próximos dias. Em que pese a relação de forte amizade entre os dois, o secretário de saúde Alysson Bestene não está bem e ao que tudo indica, vai deixar o governo.

Pessoas próximas a Alysson afirmam que, após a morte da mãe, Antonieta Bestene, o secretário passou a apresentar um quadro preocupante. Abatido, desanimado, falando pouco e com sinais de tristeza profunda.

Antonieta morreu no início do mês, por complicações gastrointestinais, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Alysson teria afirmado a amigos próximos que após o falecimento de sua mãe, vive um momento triste. Ao mesmo tempo em que sofre pela saudade e até pelo peso de não está ao lado da mãe num momento tão difícil, ele sente a necessidade de acompanhar e cuidar do seu pai.

Por Leônidas Badaró