Após apelo da mãe, família decide realizar translado de corpo de Gedeon para o Tocantins

Na noite desta quinta-feira, 20, foi confirmado que a família optou por realizar o translado do corpo do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, para o estado do Tocantins, às 5 horas da manhã de sexta-feira, 21.

Segundo informações, Gedeon será enterrado em sua terra natal, o município de Porto Nacional, no mesmo cemitério onde está enterrado o pai, que faleceu recentemente. O translado só corpo é um desejo da mãe de Barros.

Mais cedo, informações de membros que atuaram na gestão de Gedeon, afirmaram que o sepultamento deveria ocorrer em Plácido de Castro, com velório na sede da prefeitura. No entanto, ocorreu a mudança de plano.

O assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, de 52 anos, na manhã desta quinta-feira, 20, no Segundo Distrito de Rio Branco, tem indícios de execução encomendada por questões de dívidas decorrentes das últimas eleições.

O ex-prefeito Gedeon Barros foi assassinado nas proximidades da Corrente, região do Segundo Distrito da capital. Os criminosos chegaram em uma moto vermelha e efetuaram dois disparos na cabeça de Barros que veio à óbito, ainda no local, antes da chegada do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu). O corpo do político foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos cabíveis.