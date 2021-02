Após indício de vazante, Rio Acre volta a passar dos 10 metros

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Rio Acre ficou apenas um dia abaixo da cota dos 10 metros na capital acreana. Nesta sexta-feira, 5, o manancial já amanheceu marcando 10,02 metros, após 71 milímetros se chuva que caiu em Rio Branco nessa quinta-feira (4).

Na cidade, chove há pelo menos 10 horas em vários bairros. De acordo com a coordenadoria municipal de Defesa Civil em Rio Branco, a previsão é de mais chuva ao longo do mês de fevereiro.

Em meio ao inverno amazônico, a maioria dos rios e igarapés do Acre já sofreu enchente entre o final de 2020 e o início de janeiro de 2021. A incidência das chuvas tem sido mais frequente e ao ac24horas, a previsão de possibilidade de chuva é de mais de 75% para todo os dias na capital acreana.

A Defesa Civil alerta que todo o estado do Acre tem uma quantidade de chuva significativa para os meses de fevereiro, março e início de abril. “O primeiro trimestre todo do ano tem previsão de chuva”, informa a Defesa Civil.

No entanto, o Major Cláudio Falcão ressalta que, tecnicamente, quanto mais longa for a previsão, há mais possibilidade de que ela não se concretize. “Mas de qualquer maneira a previsão é essa, de muita chuva. E a gente vai estar monitorando de acordo com o dia a dia e a semana”, concluiu.