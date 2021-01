Após subir 5 centímetros por hora, Rio Acre na capital apresenta vazante neste domingo: 10,64m

O nível do Rio Acre, em Rio Branco, na manhã deste domingo (3), na medição das 6h marca 10,64 metros de profundidade, 74 centímetros a menos que a medição de sábado (2) que registrou 11,40 metros. Os dados são fornecidos pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil da capital através de leitura por observação visual da régua linimétrica e também consta em relatório da Agência Nacional de Águas (ANA).

Enquanto de sexta para sábado, a capital do Acre registrou 13,44 milímetros de chuva, de sábado para domingo o nível de chuva ficou zerado, confirmando a tendência de vazante. A cota de alerta em Rio Branco é de 13,50 metros e a de transbordamento é de 14 metros.

Para amenizar os efeitos de uma possível enchente da capital, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) usou as redes sociais neste sábado, 02, para informar que já vem estudando com a sua equipe medidas para cuidar das famílias de Rio Branco que possam ser atingidas pela provável enchente do Rio Acre.

Segundo Bocalom, o volume de água tem aumentado 5 cm por hora, o que preocupa a equipe. Segundo a medição do Corpo de Bombeiros, às 12 horas de sábado, o rio estava em 11,26m, faltando 1,34 centímetros para a cota de transbordamento. Quando atingir os 12 metros, o prefeito pretende adotar medidas preventivas.

Participaram da reunião a vice Marfisa Galvão; o secretário de saúde Frank Lima; secretário de zeladoria e meio ambiente, Joabe Lira; Secretário de Planejamento e Casa Civil, Artur Neto; Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Valmir Alexandre; Coordenador da Defesa Civil, Major Cláudio Falcão; Chefe do Gabinete Militar, Cel Ezequiel Bino e o Secretário de Finanças e Administração Antônio Cid.

“A principal decisão tomada nesta reunião foi manter o acompanhamento do volume de água no Rio Acre com ações práticas de vistoria do parque de exposições, onde devem ser construídos abrigos. A ideia é já realizar uma limpeza”, pontuou Bocalom.

O novo coordenador da defesa civil, Major Cláudio Falcão, afirmou que todas as equipes da Prefeitura foram acionadas para tomar as primeiras medidas que serão feitas em consonância com a Casa Civil. “Estamos fazendo o monitoramento diariamente em toda a extensão do rio. E as primeiras ações serão as construções de abrigos respeitando toda a situação de pandemia. E as ações assistenciais e também de socorro que possivelmente podemos precisar usar. Já fizemos visita ao Parque e estamos aguardando a liberação da União para limpeza e começar a preparação do espaço. Evidentemente, estamos nos preparando para o pior, esperando o melhor, mas a possibilidade é muito remota de não termos uma inundação em 2021”, afirmou.