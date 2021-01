Após vazante, balseiros acumulam e comprometem estrutura de ponte em Feijó

Fotos: Feijó Notícias

O princípio de vazante que ocorreu nos rios do Acre nas últimas 24 horas fez com que a estrutura da ponte situada acima do Igarapé Diabinho, no município de Feijó, ficasse completamente comprometida devido ao acúmulo de balseiros. Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que passar toda a manhã desta terça-feira, 5, retirando o entulho da ponte.

Equipes da secretaria municipal de Obras também auxiliaram no trabalho de retirada dos balseiros. O acúmulo de entulho também comprometia a passagem das embarcações na região.

Somente por volta das 11 horas desta terça é que as equipes conseguiram finalizar o trabalho e realizar a limpeza completa da base da ponte.