Banco diz que tem R$ 20 milhões para microcrédito em três municípios do Acre

O Banco da Amazônia informa que disponibiliza de R$ 20 milhões para empréstimos a microempreendedores de alguns municípios do Acre. O valor do empréstimo pode variar de R$ 300 a R$ 21 mil e é feito por meio do Programa Amazônia Florescer.

Empreendedores de Rio Branco, Senador Guiomard e Bujari podem acessar o recurso que serve para financiar capital de giro e insumos para o negócio.

“Essa é uma importante linha de crédito para ajudar o microempreendedor a fomentar seu negócio. Os juros são baixíssimos, de 2,4% por mês, e o crédito é de fácil acesso. Neste momento de pandemia, muitos empreendedores estão precisando desse aporte”, declara a secretária de Empreendorismo, Eliane Sinhasique.

O crédito é destinado para qualquer pessoa que desenvolva atividade produtiva ou possua estabelecimento comercial, como mercearias, armarinhos, lanchonetes, salão de beleza, padaria, costura, artesanato, confecção e outros.

Para acessar o recurso, o empreendedor precisa localizar de três a dez empreendedores que se conheçam bem e sejam avalistas um dos outros, formando uma espécie de grupo solidário. Pelo menos um dos membros precisa estar com o nome sem restrição.

O grupo deve entrar em contato com o Banco da Amazônia por meio dos telefones 3223-4007 ou 9 9906-6606 e solicitar a visita de um assessor de microfinanças. Durante o encontro, é necessário apresentar cópias do CPF, RG e comprovante de endereço. Também é obrigatório que todos apresentem os produtos que comercializam.