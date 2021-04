Bandidos fazem cerca de 30 pessoas reféns, roubam e matam pastor na Transacreana

Moradores do ramal Maparajuba, localizado entre o quilômetro 68 e 72 da Rodovia AC-90, Estrada Transacreana, viveram momentos de terror durante o dia e noite desta sexta-feira, 9. Membros de uma organização criminosa invadiram a região, fizeram famílias reféns, além de roubar e matar o pastor Evangélico Raimundo Araújo da Costa, de 62 anos, na zona rural de Rio Branco.

A polícia informou que os criminosos armados chegaram no ramal pela madrugada de sexta, renderam as famílias, cerca de 30 pessoas, e os colocaram reféns, amarrados em uma única casa no ramal.

Após isso, os bandidos começarem a fazer um arrastão nas residências. Vários pertences das propriedades foram roubadas, como motores e uma motocicleta.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Ciosp e informada que havia um casal de idosos sendo mantidos reféns por bandidos. Somente por volta das 14 horas os policiais chegaram na região.

Inicialmente, os policiais se deslocaram até um casa na tentativa de encontrar as vítimas, mas erraram a casa. Os faccionários, ao verem os policiais passando no ramal, largaram as vítimas que estavam sendo mantidas reféns e fugiram por uma área de mata.

Quando a guarnição policial conseguiu chegar ao local, encontraram as vítimas já dentro da casa, desamarradas. Foi feita busca na região e a PM só conseguiu prender um dos criminosos.

Após as diligências na Transacreana, os Policiais se deslocaram com uma moto recuperada, alguns pertences das residências e um bandido preso. Na entrada da Delegacia de Flagrantes (Defla), os policiais impediram os profissionais da imprensa de fazerem imagens.

Após os faccionários fugirem do local onde mantinham todos do ramal reféns, os bandidos seguiram até o km 72 e invadiram uma residência fazendo uma família refém.

Quando o proprietário, o pastor Raimundo Araújo, estava chegando em sua casa, vindo da igreja, um dos criminosos efetuou um tiro na vítima. Os bandidos colocaram o corpo do pastor dentro da casa, mantiveram todos reféns e roubaram vários pertences da família.

Moradores da região, ao perceberem a situação, acionaram a Polícia Militar, mas quando os policiais chegaram ao local, os criminosos já haviam fugido e encontraram o pastor sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Em seguida, a guarnição fez patrulhamento na região em busca de prender os bandidos, mas ninguém foi encontrado.

O corpo do Pastor foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exame cadavérico. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).