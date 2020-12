Bope entrega sacolões e brinquedos a mais de 170 famílias do bairro Jequitibá

SHARE

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou a entrega de cestas básicas e brinquedos na Escola Iracema Gomes Pereira, no bairro Jequitibá. O evento contemplou mais de 170 famílias da comunidade, mas devido à pandemia, apenas 50 foram convidadas a ir escola para evitar aglomeração.

A ação social, que já é realizada há mais de quatro anos, levou também uma experiência única de contato com o trabalho policial, com a apresentação da Cadela Policial Ita, uma Pastora Belga-Malinois e ainda um passeio com as crianças na viatura do Bope, pelas ruas do bairro.

A dona de casa Alcilene Freire, 43 anos, mãe de Keyla Freire, 7 anos, destacou a importância da ação social. “Esse sacolão vai nos ajudar muito, principalmente na nossa Ceia de Natal, porque nesse tempo de pandemia, tem sido difícil para nossa família”, disse agradecida.

O comandante do Bope, tenente-coronel Fredson Araújo, salientou a importância da ação para as futuras gerações. “É uma alegria podermos estar aqui ajudando a comunidade. Todos nós, um dia, já fomos crianças e tivemos os mesmos sonhos que elas, e hoje, graças a Deus, podemos estar aqui fazendo o bem a todos eles. Esperamos que com ações como esta possamos despertar nesses jovens a vontade de quem sabe, um dia, vestir esta farda”, destacou o oficial