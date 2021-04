Câmara de Rio Branco mantém suspensão das sessões presenciais

O presidente da Câmara de Vereadores, N. Lima (Progressistas) publicou ato da mesa diretora da Casa Legislativa nesta sexta-feira, 16, no Diário Oficial do Estado (DOE) renovando por mais 15 dias a suspensão das sessões presenciais. O expediente interno dos setores não essenciais também permanece suspenso.

No ato, N. Lima argumentou que a cidade de Rio Branco está classificada no nível de alerta, representado pela bandeira vermelha e que a medida passa pela necessidade de envidar esforços para combater a pandemia e restringir ao máximo a propagação do Covid-19.

Portanto, as sessões da Casa Legislativa dos 17 parlamentares permanecem nas terças e quintas-feiras, a partir das 8h, com transmissão ao vivo pelo canal no Youtube da Câmara de Rio Branco.