Carro cai em cratera feita pela prefeitura para reparo de esgoto na Avenida Ceará

Um motorista identificado como Samuel Borges, de 36 anos, perdeu o controle da direção do seu veículo e caiu dentro de um buraco feito pela a equipe da Emurb na noite deste sábado, 20. O acidente aconteceu na Avenida Ceará na área central de Rio Branco.

A prefeitura de Rio Branco informou pela manhã, que o trecho da Avenida Ceará, entre a rua Floriano Peixoto e a avenida Getúlio Vargas, iria ser interditado para reparo na rede de drenagem na região. No local foi aberto o buraco e sinalizado, pelo turno da noite, moradores de rua removeram algumas sinalizações.

O motorista que trafegava no veículo Gol, no sentido bairro-centro, passou pelo isolamento e caiu dentro do buraco. Com o impacto Samuel sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado por uma ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.