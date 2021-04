Colisão frontal entre veículos deixa um morto na rodovia AC-40, em Senador Guiomard

Uma colisão entre uma caminhonete modelo Ranger e um veículo Honda, deixou uma pessoa morta na tarde desta quinta-feira, 22, na rodovia AC-40, nas proximidades do Café da Carol, em Senador Guiomard.

Segundo informações da polícia, os condutores dos veículos trafegavam na rodovia quando na curva, colidiram frontalmente. Com o impacto, o carro saiu da pista e o motorista do carro Honda, identificado como Edvaldo Rodrigues de Souza, de 43 anos, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e ficou preso as ferragens. O motorista da Ranger sofreu uma luxação no pulso.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e uma equipe do Corpo de Bombeiros foram acionados, e juntos ajudaram na remoção do condutor preso as ferragens, que não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância.

A própria viatura do SAMU encaminhou o corpo do motorista ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Os veículos foram removidos da rodovia e a pista foi liberada