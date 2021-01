Com restrições sanitárias, matrículas no Ifac começam 2021

Instituto Federal do Acre (Ifac) avisa que já está disponível o resultado final do Processo Seletivo 2020/2 de cursos técnicos subsequentes e superiores da instituição, como também a lista de candidatos convocados para matrícula em 1ª chamada.

Os aprovados deverão apresentar documentação, junto ao setor de Registro Escolar dos campi, entre os dias 11 e 13 de janeiro.

Os candidatos convocados para os cursos do campus Rio Branco deverão se atentar para os horários específicos de realização das matrículas. Já nos campi Avançado Baixada do Sol, Tarauacá e Xapuri, os aprovados poderão comparecer nos períodos matutino e/ou vespertino para entrega dos documentos.

De acordo com edital, os aprovados nos cursos subsequentes do campus Rio Branco deverão realizar a matrícula das 08h às 11h. Já os convocados para os cursos superiores deverão comparecer na unidade das 13h às 17h.

Seguindo recomendações sanitárias e de saúde, o Instituto Federal do Acre informa que durante o período de matrículas estará implementando medidas preventivas contra o novo coronavírus: utilizar máscara que cubra nariz e boca; Levar caneta esferográfica para assinaturas; Permitir a aferição da temperatura corporal, por meio de dispositivo eletrônico rápido; Higienizar e desinfectar as mãos assim que adentrar as dependências dos campi, como também nos demais espaços da unidade de ensino; Respeitar o distanciamento social mínimo de 1,5 metros.