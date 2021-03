Com rio baixando, Defesa Civil analisa a volta para casa dos desabrigados na Capital

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Rio Acre apresentou seu nível mais baixo desde que alagou na capital acreana neste ano. Na medição das 6 horas da manhã desta sexta-feira, 5, o volume de água é de 11,32 metros, o que corresponde a mais de 2 metros abaixo da cota de alerta em Rio Branco (13,50m).

Com a baixa considerável das águas, a Defesa Civil de Rio Branco vai aproveitar o final de semana para decidir se já é hora das famílias desabrigadas voltarem para as suas casas. “Com esse nível nós vamos passar o final de semana analisando toda a bacia do rio, a expectativa do comportamento das chuvas e se tudo for favorável poderemos iniciar o retorno das famílias para os bairros que oferecerem segurança a partir da próxima segunda-feira”, explica Major Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Cerca de 77 famílias estão desabrigadas na capital acreana. Durante esta quinta-feira, duas famílias deixaram os abrigos e foram levadas para o aluguel social, já que mulheres nestas tiveram bebês, o que inviabiliza a permanência nos abrigos montados nas escolas públicas e no Parque de Exposições