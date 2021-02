Cruzeiro do Sul só tem um leito de UTI para Covid-19 disponível

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Segundo o boletim da secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), emitido nesta quarta-feira, 17, a cidade de Cruzeiro do Sul só tem um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponível para pacientes com Covid-19.

As demais 25 UTIs do Hospital de Campanha Covid-19 estão ocupadas. Segundo um médico da unidade que não quis se identificar, nessa terça-feira, 16, a situação era mais crítica e não havia um leito sequer disponível.

Atualmente, há um total de 113 pessoas internados na unidade hospitalar. Junto com o aumento da demanda o Hospital de Campanha, teve nova redução no quadro de servidores com o pedido de demissão de um médico e uma fisioterapeuta. Também há um médico afastado por infecção do novo coronavírus.