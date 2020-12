Cruzeiro do Sul, Transacreana, Caquetá e Baixo Acre terão posto da Polícia Rural

Foto: Ilustrativa/Divulgação

O 1º posto de policiamento comunitário rural que será implantado na região de Cruzeiro do Sul. O 2º posto começa a operar nos próximos dias na Estrada Transacreana, em Rio Branco.

O secretário de Segurança Pública do Acre, Paulo Cézar, prevê o 3º posto na comunidade do Caquetá, e o 4º em localidade não informada na região do Baixo Acre.

Em parceria com a Secretaria de Produção e Agronegócio, uma das estratégias é monitorar os rebanhos visando reduzir o roubo de animais, crime conhecido como abigeato.

Uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar já realiza patrulha na Transacreana. A previsão é que em breve esse grupo tenha posto fixo na Vila Verde.