Curso ensina educação musical aos professores da rede pública de Rio Branco

Criado pelo músico Nike Koja, o projeto ‘Curso de educação musical para professores da rede pública´, já é bem sucedido ao alcançar um grande número de interessados. As aulas começam em abril na Escola de Música do Acre, no bairro do Tucumã, em Rio Branco.

“Vamos trabalhar também a construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis”, disse o instrutor, evocando o princípio das boas práticas ambientais com a medida.

O curso visa auxiliar os profissionais da rede de ensino, especialmente na área das artes e afins, e que não possuem domínio em música e educação musical devido à natureza diversa de suas formações.

A Lei 11.769 determina a obrigatoriedade da música nas escolas, porém o sistema público de ensino, em especial no estado do Acre, não possuí no seu quadro de professores a quantidade necessária de profissionais com formação específica em música, que possam atuar e suprir a demanda dos conteúdos exigidos pelo MEC.

Nesse sentido, na maioria das escolas, essa matéria acaba ficando sob responsabilidade dos professores de artes, ou mesmo dos professores de outras matérias, devido a necessidade de cumprir a carga horária exigida pelo MEC.

“Por esse motivo, propomos um curso de formação que possa auxiliar esses professores a ministrar as aulas de música, de forma que possam oferecer conteúdo adequados e em conformidade com a educação musical ensinada em cursos superiores de licenciatura em música”, diz o músico.

Por se tratar de um curso com carga horária de 30 horas, o foco será nos fundamentos teóricos com ênfase na parte prática e funcional da música, de forma que os participantes possam desenvolver processos pedagógicos adequados em sala de aula.

O curso é apoiado pela Lei Aldir Blanc de incentivo à arte e cultura nesta pandemia.