Dois são mortos e um fica ferido a tiros no Loteamento Santo Afonso

Anderson Santana Paz e Gabriel Custódio da Silva, ambos de 18 anos, foram mortos a tiros em via pública na noite desta segunda-feira, 24. As mortes ocorreram na rua Antônio Pedro de Morais, Loteamento Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Já o jovem Felipe da Silva Custódio foi ferido a tiros e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, os três jovens estava na frente de uma casa quando homens não identificados chegaram em um veículo modelo Corsa Classic, de cor branca, pararam em uma outra rua, na Antônio Ribeiro. Um dos criminosos desceu e em posse uma arma de fogo se aproximou das vítimas efetuou vários tiros. Anderson Santana Paz foi ferido com dois tiros na cabeça. Já Gabriel foi atingido com um tiro no peito e outro na cabeça. Felipe foi ferido com um projétil no rosto e outro no peito. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Três ambulância do SAMU foram acionadas, mas os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Anderson que já se encontrava morto. Já Gabriel foi socorrido, mas no caminho ao hospital não resistiu aos ferimentos e morreu. A própria ambulância encaminhou o corpo de Gabriel ao Instituto Médico Legal. Felipe foi atendido no local e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local, isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram as características do veículo e dos criminosos, mas ninguém foi preso durante patrulhamento na região.

O corpo de Anderson foi removido e encaminhado ao IML para os exames cadavéricos. Os crimes serão investigados pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A polícia acredita que os crimes foram motivados pela guerra entre facções.

