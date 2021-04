Dupla é presa após motorista de aplicativo reagir a assalto e colidir veículo em poste

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror após pegar uma corrida com dois criminosos na noite desta quarta-feira, 14, na rua Santa Inês, no bairro do Aviário, em Rio Branco.

A vítima relatou a reportagem do ac24horas, que recebeu uma chamada no aplicativo para buscar uma passageira no ramal da Castanheira, no bairro Vila Acre, e seguiria com destino ao bairro São Francisco. Quando o motorista chegou ao local, dois homens entraram no carro e fingiram ser passageiros.

O motorista seguiu com os homens até a rua Santa Inês, no bairro Aviário, quando os criminosos em posse de um simulacro (arma de brinquedo), renderam o trabalhador e anunciaram o assalto. A vítima ao perceber que os bandidos estavam com uma arma de brinquedo, entrou em luta corporal com os bandidos com o carro em movimento. O motorista perdeu o controle da direção do seu veículo e colidiu contra um poste de energia. Após a colisão, os criminosos fugiram do local correndo.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos dois bandidos e conseguiu prender os assaltantes ainda pela região.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e a dupla foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla). O motorista de aplicativo esteve na delegacia, registrou o boletim de ocorrência e reconheceu os bandidos. O veículo foi removido por um guincho até uma locadora de veículos.