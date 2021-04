Duplicação de 11 km da AC-405 custará R$ 36 milhões ao governo

O governo do Acre autorizou a duplicação da rodovia AC-405 no trecho de 11 quilômetros entre a cidade e o aeroporto de Cruzeiro do Sul. A obra tem investimento previsto de R$ 36 milhões e o projeto contempla implantação do canteiro central, alargamento, acostamento, paisagismo, movimentação de rede elétrica e o afastamento de unidades habitacionais que avançam às margens da rodovia.

O prazo previsto para conclusão é de um ano. O governador Gladson Cameli disse que obras fazem parte de um pacote de investimentos que visam melhorar toda a estrutura governamental.

“Nós queremos reformar toda uma estrutura que já existia para levar mais segurança e melhorar a vida das pessoas. Os recursos para esses investimentos vêm de renegociações de dívidas do estado com instituições financeiras. Assim, economizamos e teremos condições de melhorar todas as rodovias do nosso Acre”, destacou Gladson Cameli.