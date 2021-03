Em Rio Branco, pessoas sem máscara na rua estarão sujeitas a multa a partir de hoje

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

A partir desta segunda-feira, 15, moradores de Rio Branco flagrados sem máscara na rua estarão sujeitos ao pagamento de multa. A informação foi dada pelo próprio secretário de segurança pública do Acre, Paulo Cézar. O anúncio de multa vem enquanto o Acre passa por um dos piores momentos desde o início da pandemia de Covid-19.

A multa é de R$ 74,47 e está fundamentada na lei n° 3.647, publicada em Diário Oficial do Acre.

Nesse último final de semana, diversas equipes do governo realizaram ação de conscientização em vários pontos da capital acreana. O secretário também participou do ato e informou que, a partir de hoje haverá mais rigor nas ações de fiscalização, estando o cidadão sujeito a multa caso seja flagrado sem o uso de máscara fora de seu domicílio.

A ação de conscientização ocorreu no Parque do Tucumã. “Locais em que podemos perceber pessoas sem máscara, fazendo exercícios físicos sem a mínima preocupação com o próximo. Estamos preocupados em preservar vidas e viemos conscientizar as pessoas”, destacou o secretário.