Friale “cancela” friagem, mas prevê tempo instável com chuvas para esta segunda-feira (31)

O meteorologista, Davi Friale, informou em boletim deste domingo, 30, que o frio polar que chega a esta segunda-feira (31) no Acre será de baixíssima intensidade. Friale explicou que a partir de segunda-feira, 31, ventos vindo de sudeste, diminuem o calor, mas não o suficiente para provocar uma queda significativa da temperatura. “Os ventos estarão fracos, às vezes, moderados. A massa de ar polar não terá forças suficientes para chegar ao vale do Juruá”, afirmou

Segundo ele, originalmente, a onda de frio polar seria muito forte, porém, devido a um bloqueio atmosférico causado pela baixa umidade do ar que está sobre o Acre e áreas vizinhas, impede que os ventos desta massa polar atinjam a Amazônia Ocidental e o oeste de Mato Grosso.

“O frio será intenso somente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. O ar seco é mais pesado do que o ar úmido, por isso, ocorre o bloqueio atmosférico causado pela última massa polar que chegou ao Acre no último domingo”, explicou.

“No Acre, principalmente nas regiões de Rio Branco e Brasileia, a segunda-feira será com tempo instável, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. Na capital acreana e nas demais cidades do vale do rio Acre, a temperatura máxima, durante a tarde, deverá oscilar entre 25 e 28ºC. Ao amanhecer de terça-feira e de quarta-feira, as mínimas deverão variar entre 18 e 21ºC”, acrescentou.