Gefron prende bandido que rendeu família, roubou e levou caminhonete à Bolívia

Policiais Militares do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) prenderam na tarde desta segunda-feira, 19, um criminoso de 20 anos acusado juntamente com outros comparsas de fazer uma família refém, roubar pertences e uma caminhonete de uma residência localizada no bairro Clube dos Engenheiros, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, por volta da 6h da manhã, os criminosos armados cortaram a concertina nos fundos da residência, pularam o muro, esperaram a família terminar uma oração ao vivo pelas redes sociais e os fizeram reféns.

A família foi feita refém aproximadamente 6 horas, e por volta de 13h da tarde, um vizinho percebeu a situação e acionou a Polícia Militar. Um dos bandidos já havia levado a caminhonete Hilux à Bolívia para trocar por drogas e armas de fogo.

A ocorrência foi registrada no Ciosp e a placa lançada no sistema. Foi feito uma investigação e durante patrulhamento no entroncamento localizado na BR-317 em Senador Guiomard, na tarde desta segunda-feira, 19, policiais do Gefron abordaram um táxi e conseguiram prender o bandido que havia deixado a caminhonete na Bolívia.

O criminoso foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia o bandido foi reconhecido pela família. O taxista, após depoimento ao delegado foi liberado.