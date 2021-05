Gladson assina termo e repassa sistema de saneamento básico para a prefeitura da capital

Em solenidade realizada no fim da manhã desta sexta-feira (28), no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom, ambos do Progressistas, assinaram o termo que trata da devolução do sistema de água e esgoto ao município de Rio Branco.

Tião Bocalom, prefeito da capital, disse que o dia é histórico e vai ficar marcado. Segundo ele, desde 2008 ele vem destacando a importância de modernizar o sistema de água e esgoto.

O gestor lembrou que em 2012 o sistema foi repassado da prefeitura para o governo devido o medo da gestão anterior tinha na vitória do atual prefeito.

Gladson Cameli fez questão de parabenizar o prefeito Tião Bocalom por tomar a iniciativa pela reversão. O gestor assegurou, ainda, o apoio institucional do Estado à prefeitura para melhorar o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto. Em seu discurso, Cameli solicitou apenas que após o repasse do sistema de água e esgoto, que as equipes da prefeitura e do governo precisam estar sintonizadas para que o trabalho seja executado da melhor maneira possível. “Eu quero é que dê certo esse processo. O povo não aguenta mais esperar”, declarou.

O deputado estadual José Bestene parabenizou a iniciativa de Gladson e Bocalom pela reversão. “Acredito que a água vai de fato chegar à torneira da população. Parabéns aos envolvidos nesse processo”, disse.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N Lima (Progressistas), ele já acompanhou inúmeras reversões do sistema. “Espero que essa reversão seja a última e sirva para amenizar as dificuldades do povo. Estarei na Câmara aguardando o projeto para que possamos aprovar

O ato do processo de reversão do serviço público de saneamento básico foi acompanhado pelo procurador-geral do Estado, João Paulo Setti, e pelo secretário municipal da Casa Civil, Valtinho.

Em fevereiro foi feito um comitê para instaurar, conduzir e concluir todos os trâmites legais necessários para reverter o sistema de água e esgoto da capital acreana.

Fonte: AC24 Horas