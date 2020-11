Gladson faz visita surpresa no Into e conversa com pacientes sobre 2ª onda da Covid-19

O governador Gladson Cameli realizou uma visita surpresa na noite desta quinta-feira, 19, os pacientes e colaboradores do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (Into) localizado em Rio Branco.

A visita ocorreu devido à preocupação diante de uma possível segunda onda da Covid19 no Acre. “Por isso fiz uma visita fora da agenda corriqueira para conversar com as pessoas no Into e pedir para que elas redobrem os cuidados, como a higienização das mãos, uso de máscara e distanciamento”, disse Cameli.

Gladson aproveitou para reiterar que a população tomando todos os cuidados necessários, o governo não precisará fechar o comércio.

“Neste momento não estou preocupado com política, mas com a saúde e bem-estar das pessoas e da economia acreana”, garantiu.