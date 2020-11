Gladson promete convocar 452 cadastros de reserva da PM a partir de fevereiro de 2021

Foto: Sérgio Vale

Após quase uma semana acampados na entrada da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PMAC) receberam a visita do governador Gladson Cameli na noite desta terça-feira (17). Aos manifestantes, o governador garantiu que deve iniciar a resolver a problemática a partir do ano que vem.

Gladson prometeu aos aprovados que deve convocar 452 aprovados do cadastro de reserva a partir do mês de fevereiro de 2021. A promessa veio após o ac24horas mostrar uma jovem de 27 anos entrar em desespero e uma criança de apenas 4 anos fazer um apelo ao governador Gladson Cameli. Ingrid Souza contou que está se dividindo entre o trabalho e o protesto na Aleac exigindo a convocação por parte do governo do estado.

“Cada um que está aqui está há vários dias e noites, tem família em casa. Eu não sei explicar nem como a gente se sente aqui sem uma resposta. A luta já é há muito tempo”, desabafou.

A jovem conta que ela e os demais aprovados que estão na espera não sabem até quando terão condições de permanecer mais noites sem dormir. Souza trabalha no laboratório do Depasa, contratada pelo processo seletivo provisório de 2019 e era acadêmica de odontologia, mas precisou trancar a faculdade na época da realização do concurso da PM.

Daise Moura de Sousa tem 30 anos e também acampava na Aleac exigindo a convocação. Sua filha, a pequena Lya, de 4 anos, fez um apelo a Gladson Cameli: “senhor governador, deixa minha mãe ser polícia”.

Os aprovados reclamavam que estavam sem resposta do governo do Acre. Crianças e adultos estiveram reunidos na entrada da Aleac em posse de cartazes com frases de efeito: “dinheiro tem, só falta gestão; cadê o choque de segurança?; convocação já!; 500 famílias aguardando”.