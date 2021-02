Governo cria comitê contra desabastecimento de alimentos no Brasil na pandemia

O governo federal instituiu nesta segunda-feira (22), no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o comitê de crise para monitoramento e ações para minimizar os impactos do coronavírus no funcionamento da agropecuária e abastecimento de alimentos para a população brasileira.

A sigla do comitê é CC-Agro-Covid19 e suas ações visam subsidiar a ministra de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tereza Cristina, na tomada de decisões durante o período de emergência pública decorrente de coronavírus.

As ações de monitoramento e encaminhamento de soluções de curto prazo, por exemplo, no monitoramento do varejo alcançam supermercados e redes de distribuição; casas agropecuárias; redes de transportes; varejões e feiras rede de distribuição de produtos químicos, e redes de distribuição de nutrição animal.

A portaria de criação do comitê está no Diário Oficial da União https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-37-de-18-de-fevereiro-de-2021-304447514.