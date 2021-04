Governo do Acre deve adiantar primeira parcela do 13° salário para servidores em julho

O secretário de Fazenda, Rômulo de Grandidier, adiantou ao ac24horas na tarde deste segunda-feira (19) que o governo deverá realizar a antecipação do pagamento da 1° parcela do 13° terceiro salário.

Grandidier destacou que a medida está sendo avaliada e aguarda aval do governador Gladson Cameli. “Devemos fazer a antecipação como nos anos anteriores, mas, é uma decisão do governo sobre a data e mês, que pode ser julho”, ressaltou.

De acordo com os dados do governo, devem receber 49 mil servidores públicos estaduais entre ativos, inativos e pensionistas. Entre os servidores que receberam a antecipação do pagamento nesta quarta estão 31.694 ativos, outros 13.486 inativos e 3.905 pensionistas.

A antecipação vai injetar R$ 92 milhões na economia do estado. Somando a parcela do décimo terceiro e o salário mensal, o governo acreano vai colocar R$ 355 milhões em circulação no mês de julho. A segunda parcela do 13º salário deve ser paga no mês de dezembro.