Governo do Acre lamenta morte do senador Major Olímpio, 3º senador vítima da Covid-19

O Senador Major Olímpio (PSL-SP), de 58 anos, não resistiu as complicações da Covid-19 e teve morte cerebral confirmada nesta quinta-feira (18). Além dele, outros dois senadores também perderam a batalha para o novo coronavírus (Sars-Cov-2).

Dentre os mais de 280 mil brasileiros que morreram vítimas da doença, estão personalidades importantes do cenário político. Levantamento apresentado pela CNN indicou que ao menos 83 pessoas que exerciam cargos públicos no país morreram em decorrência da Covid-19.

O governo do Acre emitiu nota de pesar pela morte do senador Major Olímpio, mais uma vítima da Covid-19 no Brasil.

A nota assinada pelo governador Gladson Cameli lembra que Major Olímpio foi deputado estadual e federal após 29 anos de serviços à Polícia Militar de São Paulo.

“Rogo ao Nosso Senhor que conceda o consolo necessário a esposa e aos dois filhos do senador que nos deixa ainda tão jovem e com muito trabalho a fazer pelo país”, diz a nota.

Quero externar minhas condolências aos familiares e amigos do senador Major Olímpio (PSL), de 58 anos. Ele morreu nesta quinta-feira, 18 de março, em São Paulo, vítima da Covid-19.

Além de senador, Major Olímpio já atuou como deputado federal, deputado estadual de São Paulo e trabalhou por 29 anos como policial militar em São Paulo.

Neste dia de grande dor, rogo ao nosso Senhor que conceda o consolo necessário a esposa e aos dois filhos do senador que nos deixa ainda tão jovem e com muito trabalho a fazer pelo país.