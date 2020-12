Governo vai revezar servidores em dias que antecedem Natal e Ano Novo

Foto: Reprodução

O governador Gladson Cameli decidiu que os servidores públicos que trabalham em expediente administrativo nos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual vão poder se revezar no período entre 21 a 23 de dezembro e nos dias 29 e 30.

Nos locais da administração pública consideradas essenciais, como a saúde e a segurança, o decreto não tem validade.

O decreto, publicado no Diário Oficial desta segunda-feira, 14, determina que os órgãos e entidades que adotarem o expediente em regime de revezamento deverão elaborar escala entre os servidores de cada unidade administrativa, com a anuência da chefia imediata, de modo que em cada período permaneça quantitativo de servidores que garantam a manutenção dos serviços.

Ponto facultativo e feriado

No mesmo decreto, o governo do estado estabelece que será ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro de 2020, bem como feriado no dia 28 de dezembro de 2020, em alusão ao aniversário do município de Rio Branco.

Texto: Leônidas Badaró