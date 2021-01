Homem é ferido com um tiro ao tentar quebrar caixa eletrônico do Banco do Brasil

Foto: Reprodução

Antônio José Lima dos Santos, de 25 anos, foi ferido com um tiro na perna após tentar quebrar um caixa eletrônico do Banco do Brasil e tentar agredir um Policial na noite desta quinta-feira, 7. O fato aconteceu na Avenida Ceará, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Antônio estava supostamente sob efeito de entorpecente e em posse de um tijolo e uma tábua entrou na agência do Branco do Brasil e começou a tentar quebrar um caixa eletrônico, com o objetivo de pegar o dinheiro.

Um Policial Civil que estava chegando na agência, ao perceber a situação, pediu para que o homem não danificasse a máquina, mas ele reagiu e tentou atingir o policial com a tábua e partiu pra cima do agente que puxou a pistola e efetuou dois tiros na direção de Antônio, sendo que um o atingiu na perna. O outro projétil atingiu a parte de vidro do Banco.

Foto: Reprodução

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e conduziu o ferido ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Antônio foi preso e encaminhado a Defla (Defla) para os devidos procedimentos.