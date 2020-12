Ifac tem 560 vagas de cursos técnicos e superiores até 3 de janeiro

SHARE

As inscrições para Processo Seletivo para cursos técnicos e superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) seguem até o dia 3 de janeiro de 2021. Nessa edição, estão sendo ofertadas 560 vagas para os campus da Baixada do Sol, Rio Branco, Tarauacá e Xapuri.

A seleção de novos alunos para os cursos técnicos subsequentes do Ifac será realizada por meio das notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, presentes no histórico escolar do Ensino Médio.

Já para aqueles que desejam concorrer às vagas para os cursos superiores, a seleção será realizada por meio de nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para isso, o candidato deverá indicar, durante a inscrição, seu resultado em alguma das edições dos anos de 2010 a 2019.