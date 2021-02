Igarapé São Francisco apresenta vazante e avenida Getúlio Vargas tem trânsito normalizado

Após as fortes chuvas dos últimos três dias que resultaram em transbordamento de vários córregos e igarapés na capital, o Igarapé São Francisco apresentou sinais de vazante neste domingo (07).

Na avenida Getúlio Vargas, uma das mais afetadas pelo transbordamento do Igarapé São Francisco, comerciantes voltaram neste domingo e começaram a fazer a limpeza dos estabelecimentos que foram invadidos pelas águas.

Um comerciante afirmou que ainda não tem noção do prejuízo causado pelo transbordamento do Igarapé.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), mais de 425 ocorrências foram atendidas em Rio Branco nesta sexta-feira, 5, e na madrugada de sábado, 6. Os bairros atingidos, de acordo com os chamados recebidos, foram Oscar Passos, Parque das Palmeiras, São Francisco, Conquista, Bairro da Paz, Vila Ivonete, Belo Jardim, Distrito Industrial, Santa Inês, Mocinha Magalhães e Tropical.

A chuva que atinge Rio Branco desde às 19h da noite de quinta-feira, 4, elevou o nível das águas dos igarapés São Francisco e Batista. Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, major BM Cláudio Falcão, a chuva causou alagamentos em pelo menos 12 bairros.