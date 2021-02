Imigrantes fazem protesto em ponte na fronteira para sair do Brasil

Entre duzentos e trezentos imigrantes, a grande maioria de nacionalidade haitiana, amanheceram em protesto, neste domingo, 14, na Ponte da Integração, que atravessa o Rio Acre entre a cidade brasileira de Assis Brasil e a peruana Iñapari.

Os estrangeiros estão concentrados em Assis Brasil, nos abrigos municipais e pequenos hotéis, e tentam sair do país via Peru e seguir viagem de volta para casa ou rumo a outros países sul-americanos, mas se depararam com o bloqueio da ponte pelo exército peruano.

Ao ac24horas, o prefeito Jerry Correia disse que apenas em um dos abrigos mantidos pela prefeitura se encontram 180 imigrantes até este domingo. Ainda existem pessoas em outros dois abrigos, além daqueles que se hospedam em outros locais.

Há alguns anos, em razão da crise econômica brasileira, muitos imigrantes haitianos estão fazendo um movimento contrário ao que ocorreu a partir de 2010, após um terremoto devastar o país, fazendo milhares de pessoas buscarem refúgio no Brasil.

No entanto, dentro do período mais intenso da história da imigração haitiana no Brasil foram observadas várias ondas de ida e vinda de habitantes do país caribenho. O atual fluxo de saída por Assis Brasil, com a fronteira fechada, preocupa a cidade brasileira.

Impedidos de passar, os imigrantes tendem a permanecer no lado brasileiro agravando a situação da presença de estrangeiros em Assis Brasil, já considerada grave pela prefeitura, que tem enfrentado dificuldades para abrigar tanta gente.

Há alguns dias, o prefeito Jerry Correia disse que a situação do município era caótica, somados os problemas da Covid-19, da dengue e da imigração. Ele também credita à circulação de estrangeiros a grande incidência do coronavírus no município.

“Estamos chegando ao limite de nossa capacidade de atender aos imigrantes de maneira digna, no que diz respeito à estadia e alimentação, e vem junto disso o agravamento dos casos de Covid-19”, disse o prefeito ao pedir socorro ao governo do estado.

A prefeitura de Assis Brasil está em vias de concluir a construção de um novo abrigo para receber imigrantes. A obra é resultado do envio de um recurso da ordem de R$ 600 mil pelo governo federal, ainda na gestão anterior, do prefeito Antônio Barbosa, o Zum.