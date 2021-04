Início da imunização de agentes de segurança do Acre é marcado por aglomeração

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Estado do Acre começou hoje a imunizar agentes de segurança do contra os efeitos da Covid-19. Antes mesmo das 8 horas da manhã desta quarta-feira, 7, centenas de profissionais já se encontravam na sede do Corpo de Bombeiros Militar em Rio Branco, localizada no bairro Morada do Sol.

Ocorre que o evento foi marcado inicialmente por aglomeração e pouca organização na fila de espera pela vacina. Os profissionais das forças de segurança da capital acreana só conseguiam ficar afastados uns dos outros prestes a receber a dose.

Noutro ambiente, os mesmos se amontoavam num espaço pequeno para a demanda a ser imunizada. A vacinação está sob a responsabilidade da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O objetivo é imunizar cerca de 12 mil profissionais da área em todo o Acre.

Neste primeiro momento, a vacina é para ao menos 2 mil agentes com vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e uma parte dos imunizantes destinados aos indígenas que não foram utilizadas.

“As equipes de segurança vêm atuando desde o início da pandemia, tanto no combate, como na fiscalização, ajudando a saúde. É importante cumprir essa etapa.

A gente está em contato com o ministério da saúde para que a gente também tenha esses avanço no Juruá. Recebendo mais doses semanalmente, vamos regularizar e atender a população nas zonas proprietárias”, disse o secretário estadual de saúde, Alysson Bestene.

