Membro de facção criminosa é ferido com tiro no rosto na Baixada da Sobral

O membro da facção B13, Luiz Fernando Paiva Souza, de 19 anos, foi ferido com um tiro no final da tarde desta terça-feira, 13. O crime aconteceu na rua Orleir Cameli, no bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luiz estava caminhando na rua quando um homem não identificado, membro da facção rival, se aproximou a pé e efetuou vários tiros na direção da vítima. Luiz foi atingido com um tiro que transfixou o rosto. Mesmo ferido, o faccionado ainda conseguiu correr e fugir. O autor do crime fugiu do local correndo.

Ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.