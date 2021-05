Novo drive-thru de vacinação contra Covid-19 começa a funcionar nesta quarta-feira

O primeiro drive-thru montado pelo governo do Acre para ajudar na cobertura vacinal contra Covid-19 em Rio Branco começa a funcionar nesta quarta-feira, 19, das 8 horas até às 17 horas, no estádio de futebol Arena Acreana. A ação é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa).

A Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde garante estar trabalhando para ampliar os pontos de vacinação também no interior do estado, com um planejamento que visa reforçar os trabalhos de imunização.PUBLICIDADE

“Os imunizantes serão destinados para os grupos prioritários, conforme já estabelecidos pelo município, sendo que, será ofertado 1ª e 2ª doses de acordo com o período de aplicação das vacinas e calendário municipal”, explica a coordenadora do PNI, Renata Quilles. Quilles destaca que esse trabalho nos municípios mais isolados e com baixa cobertura vacinal.