Pandemia reduz em 7% movimento de passageiros no aeroporto de Rio Branco

Por causa da pandemia, o movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Rio Branco neste final e começo de ano de 2021 será 7% menor que igual período de 2019/2020. Os pousos e decolagens de aviões devem cair 25%, segundo a Infraero. O fluxo de voos sai de 178 para 134 pousos e decolagens.

Ao menos 17.001 passageiros devem passar pelo aeroporto da capital acreana neste fim e começo de ano (estimativa até 4 de janeiro de 2021) ante 18.247 no período passado.

Os 32 aeroportos da Rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber 1,91 milhão de passageiros no período da alta temporada, entre os dias 18 de dezembro e 4 de janeiro de 2021. Essa projeção é 41% menor em relação ao que foi registrado na temporada passada, quando 3,27 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 6 de janeiro deste ano.

O maior movimento deve ocorrer entre os dias 21 e 23 de dezembro e 4 de janeiro.

A previsão é de 16,4 mil pousos e decolagens nesta alta temporada, número 40% inferior ao realizado no período de festas entre 2019 e 2020.

Ao todo, os aeroportos administrados pela Infraero com voos comerciais regulares respondem por 29% da circulação de passageiros e aeronaves no País.

A Infraero quer que passageiros, empresas aéreas e seus empregados tenham tranquilidade nos aeroportos. Para isso, a empresa tem adotado as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais, que estão sinalizados e têm veiculado mensagens audiovisuais. Essas recomendações também estão no site da Infraero.

Além disso, é recomendado que os passageiros que precisam viajar cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais.

Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária nesta época do ano. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos.

O atendimento e a orientação aos viajantes também contarão com os “amarelinhos” da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão usando equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser conferidas nas orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A página traz informações sobre oferta e compra de passagem, documentos para embarque, orientações em caso de atraso, cancelamento e preterição, acessibilidade, entre outras.