Prefeito de Epitaciolândia não adere ao lockdown nos fins de semana e mantêm comércio aberto

Na contramão do que ocorreu na maioria dos municípios acreanos, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, não aderiu ao decreto estadual que determinou o fechamento de todas as atividades comerciais nos fins de semana, conforme destacam alguns veículos de comunicação da Fronteira.

A decisão do prefeito foi confirmada pelo Assessor de Comunicação da prefeitura, Wesley Cardoso. A argumentação é de que o prefeito e equipe chegaram à conclusão de que a medida geraria mais aglomerações na sexta-feira (12), a exemplo do que aconteceu em supermercados de Rio Branco.

“Ele e a equipe de Vigilância Sanitária concluíram que se fechar nos finais de semana causaria aglomerações muito grandes nas quintas e sextas, pois a Cobija inteira compra aqui, então viriam antecipar as compras. Na sexta passada, só por acharem que o governo iria fechar, formou até filas nos caixas dos supermercados”, disse.

A medida do prefeito de não aderir ao “lockdown” recebeu manifestações favoráveis e contrárias nas redes sociais. Alguns contestaram o posicionamento do gestor municipal citando a morte do ex-vereador do município e secretário de Obras de Sérgio Lopes, Antônio Aquino, o “Kaki”, vítima da doença.

Outro fato lembrado por internautas, é que, atualmente, o vice-prefeito do município, o professor Antônio Soares, está internado no Hospital de Campanha do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/Ac), com grande comprometimento pulmonar por conta da infecção pelo coronavírus.

A prefeita da cidade vizinha, Brasiléia, Fernanda Hassem, lamentou que os dois municípios tenham tomado caminhos diferentes no que se refere às medidas adotadas pelo governo do estado por meio do Decreto nº 8.260. Ela reafirmou que vai se manter alinhada com as determinações do Ministério da Saúde e do governo.

“Eu acho complicado, sobretudo Epitaciolândia que está com o vice-prefeito internado com Covid, o então secretário de obras perdeu a vida. Mas essa é apenas minha posição pessoal, enquanto gestora eu vou seguir as recomendações do Ministério Público, da Organização Mundial de Saúde e do governo do estado”, afirmou.

O município de Epitaciolândia é o que acumula o menor número de casos da Covid-19 na regional do Alto Acre, assim como o que possui a menor incidência por grupo de população. São 1.040 infecções pelo novo coronavírus registradas desde o começo da pandemia, com 23 mortes em decorrência da doença.

Com colaboração do jornalista Chiquinho Chaves, do site Sentinelas da Fronteira.