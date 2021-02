Prefeitura de Rio Branco escolhe Barral y Barral para casos exclusivos de dengue

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, anunciou abertura da Policlínica Barral y Barral para atendimento de pessoas com sintomas da dengue a partir desta terça-feira, 16.

A decisão ocorreu após críticas da população e dos profissionais de saúde, que em meio à epidemia de dengue e os crescentes casos de Covid-19, viram o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) aderir aos pontos facultativos de carnaval.

Com as unidades fechadas, deixando a população dos bairros sem atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Referência de Atenção Primária (URAPs), os profissionais de saúde do Estado tiveram uma uma sobrecarga de trabalho nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) nesta segunda-feira (16).

“Foram mais de mil somente hoje. 80% dos atendimentos feitos na UPA hoje foram de pessoas com sintomas de dengue e 20% de pacientes com sintomas de covid-19, ou seja, se as UBS e as URAPs estivessem abertas não sufocariam o Sistema de Saúde”, afirmou um deles.