Réveillon 2021 é celebrado com soltura de mil balões na Gameleira, em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale

No lugar da tradicional queima de fogos na orla da Gameleira, na região do bairro da Base, os rio-branquenses decidiram soltar balões como forma de homenagear as vítimas da pandemia do novo coronavírus. A ação veio em meio às medidas de restrições impostas pela infecção da Covid-19. A queima de fogos no réveillon 2021 teve de ser cancelada.

Antes da meia-noite, foi realizada uma oração seguida de 1 minuto de silêncio. Logo depois, mil balões brancos foram soltos para lembrar as vítimas da Covid-19. Um dos organizadores do evento, Jamildi Darub, conhecido como Ted Fogueteiro, informou que a homenagem surgiu por conta das centenas de mortos pelo vírus no Acre.

“Muitos amigos nosso, pessoas queridas, foram embora da terra. Então não tem clima para soltar queima de fogos. Vamos comemorar o que? Não tem o que comemora” explicou Fogueteiro.

A organização pediu que familiares e amigos das vítimas da Covid-19 fossem ao local protegidos com máscara e mantendo distanciamento social. “Temos ajuda da associação do Bairro da Base, estão junto com a gente acompanhando. Contamos também com apoio da prefeita Socorro Neri. É o que a gente pode fazer”, disse Ted.

Os participantes pediram um ano melhor para 2021 enquanto fizeram oração para os infectados. O coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, secretário de Saúde, Alysson Bestene, assinou uma resolução que proibiu a realização de festas durante o Natal e o Ano novo.

Um trecho da rua foi fechado para a soltura dos balões. Não haverá nenhum show no local. Os próprios moradores da região doaram os balões que foram soltos.