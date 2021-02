Rio Acre apresenta vazante, mas expectativa é que volte a encher no final de semana

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Rio Acre amanheceu com vazante nesta quinta-feira, 18. Na medição das 6 horas da manhã, o nível era de 15,76 metros. São 4 centímetros a menos do que a maior cota do ano registrada às 15 horas desta quarta.

Com a vazante, a Defesa Civil afirma que recebeu cerca de 40 cancelamentos de pedidos de remoção de famílias. São pessoas onde a água que estava a ponto de atingir suas casas recuou.

Mesmo assim, o número de famílias desabrigadas ou desalojadas pela enchente aumentou. No momento, existem 536 pessoas, que fazem parte de 174 famílias que saíram de suas casas na capital acreana, sendo que 115 estão em casas de parentes e 59 famílias nos abrigos da prefeitura.

Infelizmente, as previsões para os próximos dias não são boas, apesar da expectativa de estabilização do rio nas próximas horas. É que o Riozinho do Rola, principal afluente do Rio Acre em Rio Branco está com um volume muito alto de água.

“O Riozinho do Rola está na tampa, com 16,42 centímetros, que é um nível mais alto do que o registrado em Rio Branco. Toda essa água vai vir para cá e a previsão é que o rio volte a encher no final de semana”, afirma Major Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.

Texto: Leônidas Badaró