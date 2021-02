Rio Acre está com quase 15 metros e previsão é de subir ainda mais nesta segunda-feira

O nível do Rio Acre na capital acreana voltou a subir de forma muito rápida nas últimas 24 horas e alcançou na medição das 6 horas da manhã desta segunda-feira, 15, o maior nível em 2021. Aos 14,98 centímetros, o rio está quase 1 metro acima da cota de transbordamento (14 metros).

O resultado do aumento da cheia é mais famílias sendo atingidas nos bairros pela alagação. A Defesa Civil informou que durante a noite mais duas famílias tiveram que ser retiradas das suas residências. Agora, no total, existem 16 famílias em abrigos e outras 4 famílias foram levadas para casas de parentes na capital acreana.

A outra notícia ruim de acordo com a Defesa Civil Municipal é que a tendência é que o rio continue enchendo durante o dia, o que deve fazer com que mais famílias fiquem desabrigadas pela enchente. A instituição se baseia nas chuvas das últimas horas e na situação do nível do rio no interior, que acaba impactando na situação em Rio Branco. “Infelizmente a tendência é de cheia ao longo do dia. Durante esta segunda-feira, o nível deve aumentar ainda mais. Estamos prontos para atender as famílias que precisarem de auxílio”, explica Major Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Texto: Leônidas Badaró