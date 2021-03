Rio Branco começará a vacinar idosos acima de 69 anos nesta quarta-feira (24)

Um problema burocrático é o que teria atrasado a vacinação contra Covid-19 na Capital acreana nesta semana. Foi isso o que informou o secretário municipal de saúde, Frank Lima, por meio de vídeo na noite dessa segunda-feira (22).

Segundo Lima, a imunização contra o novo coronavírus deve retomar nesta quarta-feira, 24, para pessoas acima de 69 anos. O governo do Acre recebeu no último sábado, dia 20, cerca de 30.920 doses de vacinas. No entanto, o secretário alega que a maioria das doses era direcionada para ribeirinhos. “Porém, segundo o Programa Nacional de Imunização da Sesacre, como a quantidade que veio não é suficiente ora vacinar todos os ribeirinhos, essas vacinas serão redirecionadas para idosos”, explica.

O secretário pediu paciência à população. “Essas vacinas já estão guardadas na rede de frios do estado. É preciso que a gente faça rapidamente essas vacinas nos pontos de vacinação. Mas primeiro temos que vencer a burocracia”, salienta.

As autoridades irão fazer uma reunião nesta terça-feira, 23, para repactuar o uso dessas vacinas que vieram para ribeirinhos para que o município possa atender idosos. “Já nessa quarta, após isso, vamos retomar a vacinações”, garante o secretário, a pessoas de 69 anos.